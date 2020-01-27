2020-01-27T14:41:47+03:00
Происшествия

На тольяттинца, который вместе с пассажиром врезался на параплане в гору, завели уголовное дело

Смертельное ЧП произошло в начале января в Кабардино-Балкарии
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Южное СУ на транспорте СК РоссииФото: Южное СУ на транспорте СК России
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Следователи возбудили уголовное дело на 29-летнего уроженца Тольятти, который 4 января разбился на параплане со своим пассажиром в Кабардино-Балкарии. Мужчину подозревают в нарушении требований безопасности, которые по неосторожности повлекли смерть человека.

- По версии следствия, утром 4 января подозреваемый оказывал услуги 19-летнему жителю Ставропольского края на паралете «СКАТ» в районе «Парадрома Чегем». Несмотря на то, что летный сезон уже был закрыт, он за 5 тысяч рублей взял пассажира на «борт». При взлете мужчина не набрал нужной высоты и параплан столкнулся со склоном горы, - сообщили в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК России.

В результате случившегося 19-летний молодой человек скончался на месте, а тольяттинец получил множественные травмы и сейчас находится в больнице. Следователи же продолжают выяснять все детали происшествия и проводят все необходимые исследования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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