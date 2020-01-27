2020-01-27T15:00:59+03:00
Общество

В Самарской области стартовало строительство развязок на трассе «Тольятти — Ягодное»

Два путепровода возведут на примыканиях к особой экономической зоне
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
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В Самарской области на дороге «Тольятти — Ягодное» на примыканиях к особой экономической зоне стартовало строительство транспортных развязок. Путепроводы должны возвести на 2 и 6 км трассы. Перед началом работ подрядчик обустроил временные объездные пути. Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

- На 2 км дороги начато устройство буронабивных свай под опоры будущего путепровода. После завершения этих работ на первом путепроводе буровую установку переместят на второй, а здесь начнутся работы по устройству опор путепровода, - рассказал руководитель проекта реконструкции дороги ООО «Автодоринжиниринг» Алексей Михалев.

Напомним, реконструкция трассы «Тольятти — Ягодное» стартовала в июле 2019 года. Проект предусматривает расширение дороги до 4 полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двух транспортных развязок и устройство освещения. Сейчас подрядная организация занимается отсыпкой земляного полотна и переустройством коммуникаций. Как отмечают в облправительстве, в дальнейшем эту трассу могут соединить с дорогой «Обход Тольятти с мостовым переходом через Волгу», которая, в свою очередь, будет частью международного маршрута «Европа — Западный Китай».

ИСТОЧНИК KP.RU

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