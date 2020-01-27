Тольяттинская спортсменка стала победителем этапа премьер-лиги каратэ в Париже
В столице Франции - Париже состоялся этап премьер-лиги Karate1 2020. В нем участвовала тольяттинская спортсменка Анна Чернышева. Она стала одной из сильнейших в этом турнире.
- Анна Чернышева стала победителем этапа премьер-лиги каратэ в Париже! Она одержала уверенную победу в весовой категории до 55 кг. Поздравляем Анну и ее тренера Александра Юдина, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.
В финале тольяттинская спортсменка сражалась с титулованной соперницей из Украины Анжеликой Терлюгой. Она разгромила противницу со счетом 8:0.
ИСТОЧНИК KP.RU