Тольяттинская спортсменка стала победителем этапа премьер-лиги каратэ в Париже

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:43:17+03:00

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В столице Франции - Париже состоялся этап премьер-лиги Karate1 2020. В нем участвовала тольяттинская спортсменка Анна Чернышева. Она стала одной из сильнейших в этом турнире.

- Анна Чернышева стала победителем этапа премьер-лиги каратэ в Париже! Она одержала уверенную победу в весовой категории до 55 кг. Поздравляем Анну и ее тренера Александра Юдина, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

В финале тольяттинская спортсменка сражалась с титулованной соперницей из Украины Анжеликой Терлюгой. Она разгромила противницу со счетом 8:0.

ИСТОЧНИК KP.RU