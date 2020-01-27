2020-01-27T15:43:17+03:00
Спорт

Тольяттинская спортсменка стала победителем этапа премьер-лиги каратэ в Париже

Анна Чернышева стала сильнейшей среди атлетов до 55 кг
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
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В столице Франции - Париже состоялся этап премьер-лиги Karate1 2020. В нем участвовала тольяттинская спортсменка Анна Чернышева. Она стала одной из сильнейших в этом турнире.

- Анна Чернышева стала победителем этапа премьер-лиги каратэ в Париже! Она одержала уверенную победу в весовой категории до 55 кг. Поздравляем Анну и ее тренера Александра Юдина, - сообщили в твиттере представители министерства спорта Самарской области.

В финале тольяттинская спортсменка сражалась с титулованной соперницей из Украины Анжеликой Терлюгой. Она разгромила противницу со счетом 8:0.

ИСТОЧНИК KP.RU

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