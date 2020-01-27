Между Подгорами и Ширяево продолжат автомобильную дорогу

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:56:55+03:00

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В Самарской области между селами Подгоры и Ширяево построят автомобильную дорогу. Об этом после жалобы одной из жительниц региона сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Как вы собираетесь решать проблему транспортного сообщения с селом Рождествено, где живут 7150 человек? Из-за вскрытия Волги от льда «подушки» не ходят уже несколько дней. Работы в селе нет. Люди не могут добраться на работу в Самару. Асфальтовой дороги до Жигулевска нет. Прошу рассмотреть вариант строительства канатной дороги, - написала самарчанка в твиттере.

В минтрансе отметили, что они уже запланировали проектирование и строительство автодороги «Подгоры — Ширяево». Это позволит обеспечить регулярное транспортное сообщение и запустить автобусы. Что касается возможности строительства канатной дороги из Самары в село Рождествено, то тут чиновники ничего сказать не смогли и попросили обратиться с этим вопросом в минстрой. Представители ведомства пока свой комментарий не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU