2020-01-27T15:56:55+03:00
Общество

Между Подгорами и Ширяево продолжат автомобильную дорогу

Трассу построят, чтобы наладить регулярное транспортное сообщение с селом Рождествено
Анастасия ФИЛАТОВА
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Автодорога позволит запустить до Рождествено автобусыАвтодорога позволит запустить до Рождествено автобусыФото: Архив "КП"
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В Самарской области между селами Подгоры и Ширяево построят автомобильную дорогу. Об этом после жалобы одной из жительниц региона сообщили в министерстве транспорта и автомобильных дорог Самарской области.

- Как вы собираетесь решать проблему транспортного сообщения с селом Рождествено, где живут 7150 человек? Из-за вскрытия Волги от льда «подушки» не ходят уже несколько дней. Работы в селе нет. Люди не могут добраться на работу в Самару. Асфальтовой дороги до Жигулевска нет. Прошу рассмотреть вариант строительства канатной дороги, - написала самарчанка в твиттере.

В минтрансе отметили, что они уже запланировали проектирование и строительство автодороги «Подгоры — Ширяево». Это позволит обеспечить регулярное транспортное сообщение и запустить автобусы. Что касается возможности строительства канатной дороги из Самары в село Рождествено, то тут чиновники ничего сказать не смогли и попросили обратиться с этим вопросом в минстрой. Представители ведомства пока свой комментарий не дали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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