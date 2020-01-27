В Самарской области в 11 селах и деревнях из-за АЧС уничтожили все поголовье домашних свиней
В Самарской области из-за вспышки африканской чумы в 11 населенных пунктах полностью уничтожили все поголовье свиней. Это сделали, чтобы сдержать распространение вируса на территории региона.
- В карантинную зону радиусом 5 км от тех мест, где были найдены трупы кабанов, попали 11 населенных пунктов Кошкинского района: село Кошки, село Залесье, деревня Долиновка, станция Погрузная, деревня Лузановка, деревня Левый Салаван, деревня Островка, деревня Супонево, деревня Каменный овраг, поселки Привольный и Заречье. Специалисты изъяли оттуда свиней и уничтожили их, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.
Так, в общей сложности убили 231 домашнюю свинью. В Кошкинском районе ввели режим ЧС. Как отмечают в Россельхознадзоре, всем владельцам свиней, которые остались без своих животных, предоставят компенсацию.
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ИСТОЧНИК KP.RU