2020-01-27T16:15:51+03:00
Общество

В Самарской области в 11 селах и деревнях из-за АЧС уничтожили все поголовье домашних свиней

В Кошкинском районе, где нашли мертвых кабанов, ввели режим ЧС
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Самарской области из-за вируса АЧС уничтожили 231 домашнюю свиньюВ Самарской области из-за вируса АЧС уничтожили 231 домашнюю свинью
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В Самарской области из-за вспышки африканской чумы в 11 населенных пунктах полностью уничтожили все поголовье свиней. Это сделали, чтобы сдержать распространение вируса на территории региона.

- В карантинную зону радиусом 5 км от тех мест, где были найдены трупы кабанов, попали 11 населенных пунктов Кошкинского района: село Кошки, село Залесье, деревня Долиновка, станция Погрузная, деревня Лузановка, деревня Левый Салаван, деревня Островка, деревня Супонево, деревня Каменный овраг, поселки Привольный и Заречье. Специалисты изъяли оттуда свиней и уничтожили их, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Так, в общей сложности убили 231 домашнюю свинью. В Кошкинском районе ввели режим ЧС. Как отмечают в Россельхознадзоре, всем владельцам свиней, которые остались без своих животных, предоставят компенсацию.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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