В Самаре на Металлурге сгорел двухэтажный дом

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:42:42+03:00

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Вечером в понедельник, 27 января, в Самаре произошел крупный пожар. Горела двухэтажка на пересечении улиц Ставропольская и Советская. Об этом сообщают очевидцы в соцсетях.

- Вспыхнул, как спичка, - делится впечатлениями постоянный читатель «КП-Самара» Геннадий Ветров. – Огонь быстро охватил весь дом, буквально на моих глазах провалилась крыша.

На месте работали расчеты МЧС. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал, дом был расселен некоторое время назад.

Как замечают самарцы в соцсетях, возгорание в этой «заброшке» было уже неделю назад, но тогда оно было быстро потушено.

В Самаре горит дом.

ИСТОЧНИК KP.RU