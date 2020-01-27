Губернатор Самарской области подписал план, который должен предупредить появление коронавируса в регионе

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:18:10+03:00

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В понедельник, 27 января, председатель правительства РФ Михаил Мишустин провёл совещание по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции. В ходе совещания он поручил организовать оперативный штаб по взаимодействию профильных органов исполнительной власти, а также в течение двух дней разработать план по профилактике и контролю за распространением опасной инфекции.

В этот же день Дмитрий Азаров подписал план санитарно-противоэпидемических мероприятий, которые помогут предупредить завоз и распространения в регионе коронавирусной инфекции. Документ был разработан минздравом и управлением Роспотребнадзора по Самарской области.

Предполагается усиление режима текущей дезинфекции в местах массового скопления людей - торговых центрах, местах проведения массовых мероприятий. Но главное внимание в нем сосредоточено на вокзалах и аэропорте. Там усилят противоэпидемический режим, приезжающие из-за рубежа пассажиры будут проверяться на наличие повышенной температуры. В случае обнаружения признаков заболевания, не исключающего новую коронавирусную инфекцию, пассажиры будут доставлены в медучреждения для дальнейших обследований. При этом в регионе принимаются все меры для того, чтобы в случае выявления опасного вируса исключить дальнейшее его распространение.

Министерство здравоохранения обращает особое внимание на необходимость информирования граждан, выезжающих в КНР о текущей эпидемиологической обстановке и существующих мерах профилактики.

ИСТОЧНИК KP.RU