Этой ночью Самару будут убирать от снега в усиленном режиме

27 Янв. 2020 2020-01-27T20:08:23+03:00

На улицы выйдет больше людей и техники

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В ночь с 27 на 28 января улицы областной столицы будут убирать от снега и льда в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.

По сравнению с дневной сменой, количество спецтехники на дорогах вырастет более чем наполовину.

- Всего для расчистки улиц МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1» планируют вывести 341 единицу спецтехники, - отметили чиновники.

Кроме муниципальной техники, дороги и тротуары будут чистить субподрядчики. Кроме того, для очистки вручную выйдут 104 уборщика территорий.

ИСТОЧНИК KP.RU