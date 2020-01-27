Этой ночью Самару будут убирать от снега в усиленном режиме
На улицы выйдет больше людей и техники
Администрация Самары
Изменить размер текста:
В ночь с 27 на 28 января улицы областной столицы будут убирать от снега и льда в усиленном режиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации Самары.
По сравнению с дневной сменой, количество спецтехники на дорогах вырастет более чем наполовину.
- Всего для расчистки улиц МП «Благоустройство» и ООО «Кедр-1» планируют вывести 341 единицу спецтехники, - отметили чиновники.
Кроме муниципальной техники, дороги и тротуары будут чистить субподрядчики. Кроме того, для очистки вручную выйдут 104 уборщика территорий.
ИСТОЧНИК KP.RU