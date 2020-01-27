За четыре трупа житель Самарской области получил два с половиной года колонии-поселении

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:00:11+03:00

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Сызранский районный суд вынес приговор по уголовному делу жителя Шигонского района. Мужчина подозревался в том, что спровоцировал смертельное ДТП, сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

Напомним, 12 июля прошлого года. водитель Opel Astra на дороге Сызрань — Шигоны — Волжский Утес выехал на встречную полосу и столкнулся с Kia Rio. В результате аварии погибли водитель Kia и трое пассажиров Opel. Выживший пассажир Kia получил тяжелые травмы.

Подсудимый свою вину полностью признал. Судья назначил ему 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении, а также на три года лишил водительских прав.

ИСТОЧНИК KP.RU