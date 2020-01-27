Дмитрий Азаров встретился с молодежью, «в руках которой будущее Самарской области»

27 Янв. 2020 2020-01-27T21:55:42+03:00

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В понедельник, 27 января, губернатор Дмитрий Азаров встретился со студентами вузов и ссузов Самарской области, которые достигли особых успехов в науке, спорте, творчестве, волонтерстве, общественной деятельности. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Встреча был приурочена ко всероссийскому Дню студента. Обращаясь к присутствующим, Дмитрий Азаров назвал их авангардом молодежи.

- Вы – авангард молодежи, люди, которые имеют свое видение будущего не только нашего региона, но и страны. Очень важно, что каждый из вас стремится узнавать больше, овладевать знаниями, профессиональными навыками. Рад тому, что студенческая среда у нас очень живая и подвижная. У нас много межвузовских, междисциплинарных проектов, которые объединяют студентов вузов и учреждений среднего профессионального образования. Уверен, что будущее нашей Самарской области и нашей страны окажется в надежных руках.

Глава региона подчеркнул, что правительство области уделяет особое внимание созданию достойных условий для самореализации молодежи в общественной сфере, творческой и научной деятельности. Во время диалога, который продлился более трех часов, студенты презентовали свои проекты и задавали волнующие вопросы главе региона и председателю совета ректоров, спикеру губернской думы Геннадию Котельникову.

Председатель робототехнического клуба «ROBOTIC» Даниил Блайберг предложил создать в области первый робототехнический фестиваль. Дмитрий Азаров одобрил эту инициативу и поручил профильным министерствам заняться этим вопросом. Студенты медицинского университета вышли с инициативой о создании «школы», которая будет заниматься распространением актуальных знаний о социально значимых заболеваниях и способах оказания первой медицинской помощи среди школьников.

На встрече студенты спросили Дмитрия Азарова, планируется ли увеличивать количество бюджетных мест в вузах и ссузах Самарской области в соответствии с задачей, обозначенной президентом РФ. Губернатор сообщил студентам, что в этом году в вузах региона уже создано около 11 тыс. бюджетных мест, и правительство намерено увеличивать это число.

Еще один актуальный вопрос, который был поднят студенткой аграрного университета Елизаветой Петуховой – введение льгот на межмуниципальных маршрутах для студентов. Глава региона подчеркнул, что вопрос введения льготной оплаты проезда для студентов на подобных маршрутах заслуживает отдельного внимания и обязательно будет решен.

ИСТОЧНИК KP.RU