Пожар на Новозаводской в Тольятти: горит ангар с резинотехническими изделиями
Утро вторника, 28 января, для жителей Центрального района Тольятти выдалось беспокойным. В восьмом часу они заметили со стороны промышленной зоны огромный столб черного дыма.
- Что горит в стороне заводов? Дым столбом. В пожарную звонила, сказали: "работаем", и все, - написала в соцсетях одна из местных жительниц.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, огонь охватил ангар с резинотехническими изделиями на улице Новозаводской, 47А. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.
Пожарные работают на месте происшествия по повышенному рангуФото: ГУ МЧС России по Самарской области
- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:32. На месте работают 53 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 14 единиц техники. На тушение подано 4 ствола "Б", работают 4 звена газодымозащитной службы, - отметили в оперативном ведомстве.
По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Работы на месте происшествия продолжаются.
Пожар в ангаре на Новозаводской, 47А в Тольятти 28.01.2020.
ИСТОЧНИК KP.RU