2020-01-28T08:22:53+03:00
Происшествия

Пожар на Новозаводской в Тольятти: горит ангар с резинотехническими изделиями

В Тольятти на Новозаводской пожар площадью 450 кв.м охватил ангар с резинотехническими изделиями [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: Катерина Еремина / Происшествия ТольяттиФото: Катерина Еремина / Происшествия ТольяттиФото: vk.com
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Утро вторника, 28 января, для жителей Центрального района Тольятти выдалось беспокойным. В восьмом часу они заметили со стороны промышленной зоны огромный столб черного дыма.

- Что горит в стороне заводов? Дым столбом. В пожарную звонила, сказали: "работаем", и все, - написала в соцсетях одна из местных жительниц.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области, огонь охватил ангар с резинотехническими изделиями на улице Новозаводской, 47А. Площадь пожара составила 450 квадратных метров.

Пожарные работают на месте происшествия по повышенному рангу Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пожарные работают на месте происшествия по повышенному рангуФото: ГУ МЧС России по Самарской области

- Вызов на пульт дежурного поступил в 7:32. На месте работают 53 человека, 21 единица техники, в том числе от МЧС России 35 человек и 14 единиц техники. На тушение подано 4 ствола "Б", работают 4 звена газодымозащитной службы, - отметили в оперативном ведомстве.

По данным МЧС, погибших и пострадавших нет. Работы на месте происшествия продолжаются.

Пожар в ангаре на Новозаводской, 47А в Тольятти 28.01.2020.

ИСТОЧНИК KP.RU

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