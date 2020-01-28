Самарские «летчики» на выезде обыграли тверское «Динамо»

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:37:50+03:00

Игроки ЦСК ВВС пять раз поразили ворота противника, пропустив при этом три шайбы

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В понедельник, 27 января, в Твери прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местное «Динамо» и самарский ХК ЦСК ВВС. Сильнее оказались «летчики». В заключительном выездном матче сезона они обыграли хозяев ледовой площадки со счетом 5:3.

Счет в матче открыли игроки «Динамо». На седьмой минуте ворота самарцев поразил Бешаров. «Летчики» ответили буквально через минуту. Отличился Бикмуллин. На 13 минуте его успех повторил Набиуллин. После этого хозяева площадки сравняли счет до 2:2. Во втором периоде команды обменялись по одной шайбе. А вот третий период полностью остался за самарской командой. Ворота «Динамо» поразили сначала Бикмуллин, а потом Семенов.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч команда проведет в пятницу, 31 января, в Самаре. Здесь ей предстоит сразиться с ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU