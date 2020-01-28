2020-01-28T08:37:50+03:00
Спорт

Самарские «летчики» на выезде обыграли тверское «Динамо»

Игроки ЦСК ВВС пять раз поразили ворота противника, пропустив при этом три шайбы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: ХК ЦСК ВВСФото: ХК ЦСК ВВС
Изменить размер текста:

В понедельник, 27 января, в Твери прошел матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути. Встречались местное «Динамо» и самарский ХК ЦСК ВВС. Сильнее оказались «летчики». В заключительном выездном матче сезона они обыграли хозяев ледовой площадки со счетом 5:3.

Счет в матче открыли игроки «Динамо». На седьмой минуте ворота самарцев поразил Бешаров. «Летчики» ответили буквально через минуту. Отличился Бикмуллин. На 13 минуте его успех повторил Набиуллин. После этого хозяева площадки сравняли счет до 2:2. Во втором периоде команды обменялись по одной шайбе. А вот третий период полностью остался за самарской командой. Ворота «Динамо» поразили сначала Бикмуллин, а потом Семенов.

Как сообщает пресс-служба ЦСК ВВС, следующий матч команда проведет в пятницу, 31 января, в Самаре. Здесь ей предстоит сразиться с ХК «Торпедо-Горький» из Нижнего Новгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тольяттинская «Лада» в Санкт-Петербурге не смогла победить «СКА-Неву»
Самарские «летчики» на выезде обыграли тверское «Динамо»
Пожар на Новозаводской в Тольятти: горит ангар с резинотехническими изделиями
Дмитрий Азаров встретился с молодежью, «в руках которой будущее Самарской области»
За четыре трупа житель Самарской области получил два с половиной года колонии-поселения
Этой ночью Самару будут убирать от снега в усиленном режиме
Губернатор Самарской области подписал план, который должен предупредить появление коронавируса в регионе
В Самаре на Металлурге сгорел двухэтажный дом
На стройке в Октябрьском районе Самары нашли мигрантов, которые работали с нарушением законов РФ
На трассе под Самарой столкнулись Lexus и КамАЗ: водитель иномарки погиб
Все полеты из Самары в Китай приостановлены на неопределенный срок
В Самаре молодым врачам и медсестрам пообещали доплаты в 3-5 тысяч рублей
Не услышал сигнал: в Самаре глухонемой мужчина попал под электричку
В Самарской области в 11 селах и деревнях из-за АЧС уничтожили все поголовье домашних свиней