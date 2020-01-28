Тольяттинская «Лада» в Санкт-Петербурге не смогла победить «СКА-Неву»

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:50:40+03:00

Хоккеисты из Автограда не смогли забить хозяевам площадки ни одной шайбы

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В понедельник, 27 января, тольяттинский ХК «Лада» в Санкт-Петербурге встретился с «СКА-Невой». Очередной матч ВХЛ — Кубок Шелкового пути остался за питерцами. Они всухую обыграли тольяттинцев со счетом 2:0.

Так, на 17 минуте ворота «Лады» поразил Алексей Ожгихин, а примерно за минуту до окончания матча вторую шайбу тольяттинцам забросил Николаев.

Как сообщает пресс-служба хоккейного клуба «Лада», следующим соперником команды станет «Динамо» из Твери. Матч пройдет на выезде в среду, 29 января.

ИСТОЧНИК KP.RU