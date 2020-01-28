2020-01-28T09:20:53+03:00
Общество

В Тольятти уволили двоих руководителей учреждений, в которые поставлялось тухлое мясо

Пока наказание за некачественные продукты получили не поставщики, а детские сады и школы
Анастасия ФИЛАТОВА
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В Тольятти продолжаются проверки после ЧП с поставками тухлого мясаВ Тольятти продолжаются проверки после ЧП с поставками тухлого мясаФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Тольятти продолжают разбираться с делом о тухлом мясе, которое поставлялось в детские сады и школы города. Помимо того, чтобы искать поставщиков некачественной продукции, специалисты проверяют и руководителей учебных заведений. Некоторые уже получили наказания, пишет TLTgorod.

- Ряд руководителей получили выговоры, двое уволены, - отметила на заседании в мэрии Тольятти заместитель главы города по социальным вопросам Юлия Баннова.

Как сообщил мэр Сергей Анташев, сейчас рабочая группа проверяет, как работает система контроля. После этого она решит, как поменять схему обеспечения школ и детских садов продуктами питания.

Напомним, о поставках тухлого мяса в учебные заведения Тольятти и других районов региона стало известно в декабре 2019 года. Проверка показала, что ООО «Мясной провиант» и ООО «Мясная продукция» поставляли в школы и детсады мясо, в котором содержались бактерии, опасные для человека. По данному факту в СУ СК по Самарской области возбудили уголовное дело по статье «Сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья детей». По данному делу уже задержали первого подозреваемого — 38-летний мужчина, который работал по доверенности от этих двух фирм.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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