2020-01-28T09:27:59+03:00
Общество

Врач самарского минздрава рассказал, спасет ли маска от коронавируса

Специфической профилактики от новой напасти пока не существует, поэтому самарцам лучше быть осторожнее
Ольга НОВИКОВАВера ЦЫГАНКОВА
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В разгар сезонных вирусных заболеваний осторожность не повредитВ разгар сезонных вирусных заболеваний осторожность не повредитФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Самарские врачи рассказали, как жители региона могут защитить себя от нового китайского коронавируса и снизить риски заражения. Напомним, Самара вошла в десятку российских городов, в которых риск проникновения нового опасного коронавируса из Китая наиболее высокий. В аэропорту уже выставили санитарный кордон, но многие горожане волнуются – на улицах увеличилось число людей в масках, а в школьных чатах родители советуют промывать детям носы. Спасут ли такие меры и имеет ли смысл бежать в аптеку за маской?

- Люди, которые носят медицинские маски, правильно делают, - уверен главный терапевт Самарской области Олег Фатенков. - Нужно помнить, что кроме коронавирусов есть еще много других вирусов, и сейчас постепенно увеличивается заболеваемость ОРВИ, несмотря на то, что эпидемиологический порог не пройден. Но береженого Бог бережет, погода на улице ухудшается, температура снижается. Маски бы я всем посоветовал. Можно и оксолиновую мазь, все это приемлемо, для того чтобы с меньшими рисками заболеть пережить эту зиму.

Самарский врач-терапевт первой категории многопрофильной клиники «Реавиз» Диана Тарасова напомнила – носить маску имеет смысл только здоровым людям, а менять ее нужно каждые полтора-два часа.

- Учитывая, что в аэропорту всех приезжих из-за рубежа проверяют, паниковать из-за коронавируса пока рано, - говорит врач. - Специфической защиты именно от китайского коронавируса пока не существует. Другое дело, что сейчас – время сезонных ОРВИ и гриппа, поэтому общая профилактика не помешает.

Так, по данным Роспотребнадзора, за неделю с 13 по 19 января в Самарской области зарегистрировано 9997 случаев гриппа и ОРВИ, из них почти пять тысяч случаев – в Самаре. Пока порог эпидемии не превышен, но вречи предупреждают – заболеваемость растет, причем грипп может быть смертельно опасен – в прошлом году в это же время в регионе от него за неделю умерли два человека.

Медики рекомендуют воздержаться от посещения массовых мероприятий, а если уж приходится на них присутствовать – пользоваться масками, а слизистые оболочки обрабатывать солевым раствором. Не забывайте проветривать помещение каждые полтора часа и регулярно проводить влажную уборку. А вот чесноком увлекаться необязательно.

- Лучше усилить рацион витаминами, цитрусовыми, чаем с имбирем, - советует Диана Тарасова. – Хороший эффект дают также мази и капли с естественным интерфероном человека, которыми нужно смазывать слизистые оболочки носа.

По данным Роспотребнадзора на 27 января в Китае пневмонией из-за нового коронавируса заболели уже 2783 человек, из них 461 - в тяжелом состоянии, число жертв заразы достигло 81 человек. Есть и хорошие новости – 52 человека успешно прошли курс лечения и выписаны из больниц. По данным госкомитета, 8 заболевших обнаружены в Тайланде, по 5 заболевших в Австралии и США, по 4 заболевших в Малайзии, Республике Корея, Тайване, Сингапуре и Японии, 3 заболевших во Франции, 2 заболевших во Вьетнаме, по 1 заболевшему в Канаде и Непале. В России случаев заболевания нет. Напомним, сейчас полеты из Самары в Китай приостановлены до специального распоряжения Ростуризма.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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