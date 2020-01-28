Баскетболист «Нижнего Новгорода» Александр Винник перешел в «Самару»

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:36:30+03:00

Центровой с 2012 по 2019 год выступал за пермскую «Парму», а с 2019 по январь 2020 – за «Нижний Новгород». Фото: БК «Нижний Новгород».

Он выступает на позиции центрового и может дебютировать уже в матче с ЦСКА-2 28 января

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Центровой Александр Винник продолжит карьеру в баскетбольном клубе «Самара». 30-летний баскетболист, который последние несколько сезонов провел в Единой лиге ВТБ, подписал контракт с самарским клубом. Об этом сообщает пресс-служба волжан.

- Есть желание играть, приносить пользу команде, поэтому я и решился сменить клуб по ходу сезона. С Самарой связано мое первое воспоминание о Единой лиге ВТБ: еще когда я был студентом и играл в АСБ, мы приезжали сюда и попали на матч Единой лиги, первый, который я увидел «вживую». А «Самара», когда мы с «Пармой» против нее играли в Суперлиге, всегда была командой неуступчивой, всегда боролась и всегда решала максимальные задачи, - прокомментировал свой переход Александр Винник.

Центровой с 2012 по 2019 год выступал за пермскую «Парму», а с 2019 по январь 2020 – за «Нижний Новгород». В копилке баскетболиста два Кубка России и звание MVP «Финала четырех» Кубка России 2016 года. В этом сезоне Единой лиги ВТБ Винник выходил на площадку в восьми матчах и в среднем набирал за игру два очка и один подбор.

ИСТОЧНИК KP.RU