Площадь пожара в ангаре с резиной в Тольятти возросла до 1050 кв.м

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:40:48+03:00

Угрозы распространения огня на соседние здания нет Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Изменить размер текста: A A

В Тольятти сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара на улице Новозаводской, 47А. Напомним, во вторник, 28 января, в восьмом часу утра огонь охватил ангар с резинотехническими изделиями. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 450 квадратных метров. По последним данным, она возросла до 1050 квадратных метров.

- Пожару присвоен повышенный ранг сложности «Пожар № 2». На месте работают 79 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 18 спецмашин. Сил и средств для тушения пожара достаточно, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Самарской области Мирослав Пивень.

По данным оперативного ведомства, в результате случившегося пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания также нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757248" frameborder="0"></iframe> Тушение пожара в ангаре в Тольятти на Новозаводской 28.01.2020.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пожар на Новозаводской в Тольятти: горит ангар с резинотехническими изделиями

В Тольятти на Новозаводской пожар площадью 450 кв.м охватил ангар с резинотехническими изделиями (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU