Площадь пожара в ангаре с резиной в Тольятти возросла до 1050 кв.м
В Тольятти сотрудники МЧС продолжают работать на месте крупного пожара на улице Новозаводской, 47А. Напомним, во вторник, 28 января, в восьмом часу утра огонь охватил ангар с резинотехническими изделиями. Ранее сообщалось, что площадь пожара составила 450 квадратных метров. По последним данным, она возросла до 1050 квадратных метров.
- Пожару присвоен повышенный ранг сложности «Пожар № 2». На месте работают 79 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 18 спецмашин. Сил и средств для тушения пожара достаточно, - сообщил начальник пресс-службы ГУ МЧС по Самарской области Мирослав Пивень.
По данным оперативного ведомства, в результате случившегося пострадавших нет. Угрозы распространения огня на соседние здания также нет.
Тушение пожара в ангаре в Тольятти на Новозаводской 28.01.2020.
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ИСТОЧНИК KP.RU