2020-01-28T10:16:57+03:00
Спорт

Журналист Егоров: «Крылья Советов» просили за Соболева у ЦСКА 8 млн евро

«Армейцы» не были готовы заплатить столько за нападающего самарцев
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В 18 матчах Российской премьер-лиги Александр Соболев забил 10 голов.В 18 матчах Российской премьер-лиги Александр Соболев забил 10 голов.Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Спортивный журналист Сергей Егоров сообщил, что переговоры «Крыльев Советов» с ЦСКА и «Динамо» по поводу Александра Соболева зашли в тупик. Форвард не перейдет ни в один из этих клубов. По информации журналиста, за Соболева «Крылья» просили у ЦСКА 8 млн евро. «Армейцы» не были готовы платить столько за нападающего волжан и назвали цену запредельной.

Напомним, в 18 матчах Российской премьер-лиги Александр Соболев забил 10 голов. Он второй в списке бомбардиров чемпионата страны. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает форварда «Крыльев Советов» в 4,5 млн евро.

ИСТОЧНИК KP.RU

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