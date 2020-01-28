«Как сделать подземку популярнее?» Самарцев просят поделиться мыслями по развитию метро в городе

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:28:45+03:00

Чиновники хотят узнать, что нужно сделать для успешного развития метро Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Изменить размер текста: A A

В Самаре чиновники решили узнать, что думают горожане о дальнейшем развитии метрополитена. Опрос на сайте городской администрации запустил департамент транспорта.

Горожанам предлагают ответить все на один вопрос: «Соблюдение каких условий поможет сделать метро популярнее?». Выбрать можно не более двух вариантов: развитие новых линий метро и открытие новых станций; развитие подвозных маршрутов к существующим станциям; развитие скоростных трамваев; гибридная маршрутная сеть с участием существующих станций и внедрение транспортно-пересадочных узлов; внедрение пересадочное билета; свой вариант ответа.

К подобной идее самарцы отнеслись скептически. В соцсетях многие пишут о нереальности развития метро:

- У нас одна станция за 10 лет с трудом строится. В Самаре есть отличная трамвайно-троллейбусная сеть. Вот ее и нужно развивать. Стоимость строительства одной станции метро = стоимости обновления всех трамвайных путей.

- Необходимо строительство линий в густонаселенные микрорайоны, тогда реально это будет прорыв в городе.

- У нас станция метро строится в среднем 10-12 лет. Чтобы построить оставшиеся 2 станции первой линии и вторую линию, нужно примерно 100-150 лет при условии постоянного финансирования!

ИСТОЧНИК KP.RU