Дмитрий Азаров поздравил самарскую семью с рождением 13 ребенка

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:27:53+03:00

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Губернатор Самарской области поздравил многодетные семьи, в которых появились малыши. Для этого он приехал в перинатальный центр областной больницы имени Середавина. Подарки от главы региона получила семья Кураевых: они живут вместе уже больше 20 лет, и с первых дней мечтали о большой семье. Желание исполнилось: 21 января у Ирины и Николая родился 13-й ребенок. Рады этому событию не только папа и мама, но и старшие дети.

- В нашей семье всегда рос малыш, поэтому без новорожденного мы как будто не в своей тарелке. Я не представляю жизнь в маленькой семье. Я уже привыкла, что меня всегда окружают мои братья и сестры. Одной мне было бы очень скучно и неинтересно, - рассказывает 15-летняя Олеся.

Кураевы говорят, что благодарны за поддержку государству: федеральные и региональные соцвыплаты в полном объеме. А теперь у семьи появится еще и большой автомобиль: сертификат на его покупку вручил губернатор.

- Теперь вы можете получить выплаты для деток от 3 до 7 лет. Кроме того, все школьники до 4 класса будут обеспечены бесплатным горячим питанием, - проанонсировал Дмитрий Азаров новые меры поддержки.

ИСТОЧНИК KP.RU