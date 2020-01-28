Крупный пожар в ангаре на Новозаводской в Тольятти потушили

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:03:01+03:00

Сейчас пожарные разбирают завалы на месте происшествия Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Чтобы справиться с пламенем, у пожарных ушло около трех часов

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В Центральном районе Тольятти потушили пожар в ангаре с резинотехническими изделиями на улице Новозаводской, 47А. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

- Пожар на площади 1050 квадратных метров был ликвидирован в 10:34. Сейчас идет проливка и разбор конструкций, - отметили в оперативном ведомстве.

Напомним, огонь охватил ангар примерно в 7:30 во вторник, 28 января. На месте работали 79 человек и 28 единиц техники, в том числе от МЧС России 57 человек и 18 спецмашин. На тушение пламени у пожарных ушло около трех часов. К счастью, происшествие обошлось без пострадавших. Причину пожара предстоит установить специалистам.

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ИСТОЧНИК KP.RU