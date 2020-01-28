2020-01-28T11:34:40+03:00
Общество

Установка законна: в Самаре должнику за воду не удалось «победить» в суде пирамиду позора

Предприниматель хотел возместить вред от арт-объекта с «непотребными» надписями, но не удалось
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: РКС-СамараФото: РКС-Самара
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В Самаре должники за воду, перед домами которых с недавнего времени стали устанавливать пирамиды позора, начали подавать на коммунальщиков суд. Горожане уверены, что подобный трехтонный арт-объект с надписями «Здесь живет должник» - незаконен. Однако служители Фемиды придерживаются иной точки зрения.

- В 2019 году местный ИП, долг которого составил почти 12 тысяч рублей, подал иск к нашей компании о взыскании потери прибыли и компенсации морального вреда, которые он якобы получил при установке у его офиса пирамиды. Арбитражный суд Самарской области и апелляционная инстанция его требования не удовлетворили, - сообщили в пресс-службе «РКС-Самара».

Мужчина посчитал, что надписи на пирамиде являются непотребными и порочат его честь и достоинство. В январе этого года арбитражный суд кассационной инстанции признал установку пирамиды должника законной.

Напомним, что коммунальщики создали пирамиду позора как напоминание о долгах за воду в 2018 году. С тех пор она претерпела несколько изменений. Арт-объект запускали воздух, научили его говорить, а потом добавили ему подсветки. Также пирамиде придумали и другой вариант воплощения: коммунальщики начали размещать на почтовых ящиках должников наклейки с ее изображением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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