Учительница из Тольятти пыталась сменить профессию, но попала в лапы мошенников
Наталья Р. в январе обратилась в полицию с заявлением: обычного педагога из Тольятти "развели" в общей сложности на 2,6 млн рублей. Причем женщину обманули дважды.
Наталья 35 лет работает педагогом, в марте 2018 года загорелась идеей заработка на валютном рынке. Выбрала подходящую контору, вложила туда 2500 долларов и, конечно, деньги потеряла.
Прошло почти полтора года, как вдруг в соцсетях ей написала некая Ольга. Она посочувствовала Наталье и заверила: есть верный способ вернуть деньги, потерянные брокерами. Женщина доверилась незнакомке и... вновь потеряла деньги. Причем на сей раз значительно больше - 2,5 млн рублей.
Тольяттинская полиция внимательно выслушала несостоявшуюся миллионершу, провела проверку, после чего 25 января уже этого года было возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере". Конкретных подозреваемых у следователей пока нет.
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ИСТОЧНИК KP.RU