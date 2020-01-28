Сызранский «таксист» с возлюбленной промышляли воровством колес в Самаре и Тольятти

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:21:02+03:00

Молодые люди успели «разуть» шесть различных машин, пока их не поймали [видео]

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В Самарской области полицейские поймали серийных преступников, которые воровали колеса с автомобилей. Ими оказались «таксист» и его пассажирка. Одну из последних краж они совершили в Тольятти. Ночью злоумышленники сняли четыре колеса с припаркованного возле дома № 9 на улице Гидротехнической автомобиля. Сумма ущерба составила 20 тысяч рублей.

- Полицейские опросили свидетелей и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Они выяснили, что подозреваемые передвигались на иномарке с цветографической схемой такси на кузове. В дальнейшем стражи порядка установили личность водителя, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Предполагаемым вором оказался ранее не судимый 24-летний мужчина, а его подельницей — 21-летняя супруга. Оба они зарегистрированы на территории Сызрани. Задержали злоумышленников на трассе М-5 «Урал» на подъезде к Тольятти. Как оказалось, автомобиль мужчина взял в аренду.

По данным полицейских, молодые люди крали колеса авто в Тольятти и Самаре, где временно проживали. В областной столице парочка арендовала гараж, где хранила колеса, которые они успели снять с шести автомобилей. Супруги хотели продать украденное, а деньги потратить на собственные нужды, но их бизнес-план провалился. Оба стали фигурантами дела, возбужденного по статье «Кража».

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/757301" frameborder="0"></iframe> В Самарской области супружеская пара пыталась заработать на жизнь кражей колес.

ИСТОЧНИК KP.RU