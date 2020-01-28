2020-01-28T12:55:49+03:00
Происшествия

Самарец открыл в городе 7 подпольных игровых клубов и попал под суд

Мужчина устанавливал игровые автоматы в различных районах областной столицы
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Самарцу грозит уголовное наказание за подпольные казиноСамарцу грозит уголовное наказание за подпольные казиноФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель, которого обвиняют в незаконной организации азартных игр. Мужчина умудрился открыть по городу семь подпольных казино.

- По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина арендовал помещение на улице XXII Партсъезда и установил там игровой автомат. Такое же оборудование он разместил по еще шести адресам. Там он проводил азартные игры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Самаре полицейские ищут серийного грабителя в вязанной шапке
Матчи «Лады» и ЦСК ВВС с китайскими клубами перенесли в Самарскую область из-за коронавируса
В Самаре будут судить виновника гибели рабочего при падении крана на стройплощадке
Стало известно, почему лоукостер Победа может отменить рейсы в Самару
Приснился вещий сон: любитель оперы из Самарской области выиграл в лотерею загородный дом
Инновационный робот сэкономил Билайн более 50 млн рублей
Стало известно, когда из Самары запустят прямые субсидируемые рейсы в Париж
В Чапаевске депутат гордумы заказала "киллеру" убийство мужа ради его денег и недвижимости
Стратегические ракетоносцы Ту-95 МС и Ту-160 пролетят над Самарой в День Победы 9 мая 2020 года
Самарец открыл в городе 7 подпольных игровых клубов и попал под суд
Сызранский «таксист» с возлюбленной промышляли воровством колес в Самаре и Тольятти
В Похвистневском районе ввели карантин по бешенству животных
Учительница из Тольятти пыталась сменить профессию, но попала в лапы мошенников
Установка законна: в Самаре должнику за воду не удалось «победить» в суде пирамиду позора
Крупный пожар в ангаре на Новозаводской в Тольятти потушили
В Самарской области врач ради прибавки к зарплате проводила на бумаге диспансеризацию пациентов
Выставка «Уши, лапы, хвост » в Самаре 2020: выставки животных, соревнования, товары и услуги для питомцев
Дмитрий Азаров поздравил самарскую семью с рождением 13 ребенка
«Как сделать подземку популярнее?» Самарцев просят поделиться мыслями по развитию метро в городе