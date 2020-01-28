Самарец открыл в городе 7 подпольных игровых клубов и попал под суд

28 Янв. 2020 2020-01-28T12:55:49+03:00

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В Самаре скоро предстанет перед судом местный житель, которого обвиняют в незаконной организации азартных игр. Мужчина умудрился открыть по городу семь подпольных казино.

- По версии следствия, в декабре 2018 года мужчина арендовал помещение на улице XXII Партсъезда и установил там игровой автомат. Такое же оборудование он разместил по еще шести адресам. Там он проводил азартные игры, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Самарской области.

Недавно правоохранители завершили расследование уголовного дела и передали его на рассмотрение в Промышленный районный суд Самары.

ИСТОЧНИК KP.RU