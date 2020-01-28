2020-01-28T13:16:41+03:00
Общество

Стратегические ракетоносцы Ту-95 МС и Ту-160 пролетят над Самарой в День Победы 9 мая 2020 года

В День Победы в Самаре на площади Куйбышева пройдет традиционный военный парад
Анастасия ФИЛАТОВА
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В параде Победы в Самаре примут участие более 2 тысяч военных и 61 единица военной техникиВ параде Победы в Самаре примут участие более 2 тысяч военных и 61 единица военной техникиФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Стала известна программа военного парада, который 9 мая 2020 года пройдет в Самаре на площади имени В.В. Куйбышева. В этом году жителей и гостей областной столицы ждут традиционное прохождение парадных расчетов и военной техники, а также пролет стратегических ракетоносцев Ту-95МС «Самара» и Ту-160 «Николай Кузнецов». Об этом сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Начало парада запланировано на 10:00. В нем примут участие 2258 человек личного состава вооруженных сил РФ и 61 единица военной техники. В их числе: танки, бронетранспортеры, боевые машины пехоты, боевые разведывательные машины; пушка МТ-12 «Рапира», гаубица Д-30 «Молот», самоходная гаубица 2С19М1 «МСТА-С», системы залпового огня «ГРАД» и «Ураган»; пусковые установки «Искандер» и другая техника.

После того, как по площади пройдут парадные воинские расчеты и техника, настанет очередь Бессмертного полка. Вечером запланирован артиллерийский салют. Ожидается, что это будут 30 холостых залпов из четырех 122-мм гаубиц Д-30 и 2-х салютных установок 2А30М. Салют прогремит в 22:00 по местному времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Стратегические ракетоносцы Ту-95 МС и Ту-160 пролетят над Самарой в День Победы 9 мая 2020 года
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