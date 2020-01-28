2020-01-28T15:01:41+03:00
Общество

Приснился вещий сон: любитель оперы из Самарской области выиграл в лотерею загородный дом

Перед розыгрышем мужчина видел разные знаки судьбы
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: пресс-служба "Столото"Фото: пресс-служба "Столото"
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Фортуна улыбнулась еще одному жителю Самарской области. Самарец Дмитрий Синелобов выиграл в лотерею загородный дом стоимостью 600 тысяч рублей. Такой большой куш ему «предсказали» гороскоп и сон. По словам мужчины, в ночь с четверга на пятницу ему приснилось веселое застолье, а за несколько дней до розыгрыша звезды напророчили ему финансовый подъем.

- Через два дня после розыгрыша я зашел на сайт и проверил результат. Когда все сошлось, я очень обрадовался. Сразу поднялось настроение. И как после такого не поверить в гороскопы?! - приводит пресс-служба «Столото» слова счастливчика.

От загородного дома самарец решил отказаться. Он возьмет выигрыш деньгами — себе хочет купить автомобиль, любимой женщине — ювелирное украшение. Также он хочет устроить застолье, которое приснилось ему в вещем сне. Насколько известно, Дмитрий по профессии повар. В свободное время любит ходить в театр на оперу и париться в бане.

ИСТОЧНИК KP.RU

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