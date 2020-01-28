2020-01-28T15:18:51+03:00
Общество

Стало известно, почему лоукостер Победа может отменить рейсы в Самару

В компании "Аэропорты регионов" прокомментировали появившуюся информацию
Ольга НОВИКОВА
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Авиакомпания намерена отменить рейсы из КурумочаАвиакомпания намерена отменить рейсы из КурумочаФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Стало известно, почему лоукостер Победа может перестать летать а самарский аэропорт Курумоч. 28 января появилась информация, что авиакомпания в апреле отменит рейсы в Самару и Ростов-на-Дону из-за роста тарифов на наземное обслуживание. По данным источников, их могли поднять в 2-2,5 раза с весенне-летней программы. Однако журналисту "Комсомольской правды Самара" в аэропорту Курумоч сообщили другую версию событий.

- Дело не в росте тарифов. Авиакомпания «Победа» пользовалась программой скидок, которые аэропорт предоставляет авиакомпаниям при открытии новых маршрутов и наращивании пассажиропотока, - рассказали в пресс-службе "Аэропорты регионов". - В последний год «Победа» не выполняла данные условия. В результате действие скидок прекратилось.

Как пояснили представители аэропорта, они не считают отказ от рейсов эффективным шагом.

- Москва остается самым востребованным и наиболее выгодным для перевозчиков направлением. Выпадающие рейсы «Победы» в очень короткие сроки заместят другие перевозчики, - считают в корпорации.

Сейчас самолёты "Победы" летают из Самары в Москву (2 вечерних рейса и один дневной) и в Санкт-Петербург (1 рейс)

ИСТОЧНИК KP.RU

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