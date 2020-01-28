2020-01-28T15:21:20+03:00
Происшествия

В Самаре будут судить виновника гибели рабочего при падении крана на стройплощадке

К работе без должной подготовки мужчину допустил главный инженер
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: СУ СК по Самарской областиФото: СУ СК по Самарской области
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Дело о гибели 34-летнего крановщика на стройплощадке дома на проспекте Карла Маркса в Самаре ушло в суд. Обвиняемым по нему проходит главный инженер по крановому хозяйству ОАО «Строй-Центр».

- В ходе расследования уголовного дела установлено, что обвиняемый не обеспечил должного надзора за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией крана. Он допустил к работе машиниста, который не прошел подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности, - сообщили в пресс-службе СУ СК по Самарской области.

Напомним, смертельное ЧП произошло 24 октября 2018 года. Во время работ на стройплощадке башенный кран упал. При падении из кабины управления выпал крановщик. Его травмы оказались смертельными. Скоро человек, который допустил его к работе, предстанет перед суд. Его дело рассмотрит Промышленный районный суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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