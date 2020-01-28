Матчи «Лады» и ЦСК ВВС с китайскими клубами перенесли в Самарскую область из-за коронавируса

28 Янв. 2020 2020-01-28T15:26:16+03:00

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Высшая хоккейная лига приняла решение перенести матчи «Лады» и ЦСК ВВС с китайскими клубами «Ценг Тоу», «КРС-БСУ» и «ОРДЖИ» в Самарскую область. Сделали это из-за вспышки коронавируса в Поднебесной. Матчи должны были проходить в Китае, однако теперь пройдут в Тольятти на «Лада-Арене» и Самаре в ледовом дворце «Кристалл».

Так, 12 февраля «Лада» примет «Ценг Тоу», 14 февраля – «КРС-БСУ» (оба матча начнутся в 19:00 по местному времени), 16 февраля – «ОРДЖИ» (17:00), 18 февраля – «Ценг Тоу» (19:00).

ЦСК ВВС 10 февраля примет «Ценг Тоу», 12 февраля «КРС-БСУ» и 14 февраля «ОРДЖИ». Все игры стартуют в 19:00.

Напомним, из-за вспышки коронавируса в Китае отменили все массовые мероприятия, в том числе спортивные. По последним данным жертвами вируса стали больше 2700 человек. 106 человек умерли. В России подтвержденных случаев заболевания нет.

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ИСТОЧНИК KP.RU