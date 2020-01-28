2020-01-28T15:53:16+03:00
Происшествия

В Самаре полицейские ищут серийного грабителя в вязанной шапке

Мужчина уже не раз был судим за подобные преступления
Анастасия ФИЛАТОВА
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Полицейские знают, как выглядит преступник, но не знают, где он прячетсяПолицейские знают, как выглядит преступник, но не знают, где он прячетсяФото: ГУ МВД России по Самарской области
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В Самаре полицейские разыскивают 30-летнего Олега Акинина, который подозревается в серии грабежей. Мужчина уже был судим за кражу, грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Приметы преступника: на вид 25-30 лет, славянской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, ярко выраженные скулы. Был одет в черную куртку и синие джинсы. На ногах у мужчины черные ботинки, а на голове черная вязаная шапка.

Полицейские просят помочь в поисках преступника. Тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 334-62-03, 8(846)278-13-54, 8987-159-39-13, 8917-168-88-85.

ИСТОЧНИК KP.RU

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