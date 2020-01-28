В Самаре полицейские ищут серийного грабителя в вязанной шапке
В Самаре полицейские разыскивают 30-летнего Олега Акинина, который подозревается в серии грабежей. Мужчина уже был судим за кражу, грабеж и разбой. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Приметы преступника: на вид 25-30 лет, славянской внешности, рост 170 см, худощавого телосложения, ярко выраженные скулы. Был одет в черную куртку и синие джинсы. На ногах у мужчины черные ботинки, а на голове черная вязаная шапка.
Полицейские просят помочь в поисках преступника. Тех, кто что-либо знает о местонахождении мужчины, просят сообщить об этом по телефонам: 8 (846) 334-62-03, 8(846)278-13-54, 8987-159-39-13, 8917-168-88-85.
ИСТОЧНИК KP.RU