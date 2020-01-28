2020-01-28T16:04:16+03:00
Общество

В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в ангаре с резиной в Тольятти

Пламенем была охвачена территория в 1050 квадратных метров
Анастасия ФИЛАТОВА
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На тушение огня у пожарных ушло около трех часовНа тушение огня у пожарных ушло около трех часовФото: ГУ МЧС России по Самарской области
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Стали известны подробности крупного пожара, который утром во вторник, 28 января, охватил ангар с резинотехническими изделиями на улице Новозаводской, 47А в Тольятти. Специалисты установили предварительную причину происшествия.

- По предварительной информации, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, огонь охватил ангар примерно в 7:30. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 10:11, а полностью его потушить в 10:34. На месте работали 79 человек и 28 единиц техники, в том числе и от МЧС России. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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