В МЧС назвали предварительную причину крупного пожара в ангаре с резиной в Тольятти

28 Янв. 2020 2020-01-28T16:04:16+03:00

На тушение огня у пожарных ушло около трех часов Фото: ГУ МЧС России по Самарской области

Пламенем была охвачена территория в 1050 квадратных метров

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Стали известны подробности крупного пожара, который утром во вторник, 28 января, охватил ангар с резинотехническими изделиями на улице Новозаводской, 47А в Тольятти. Специалисты установили предварительную причину происшествия.

- По предварительной информации, пожар начался из-за аварийного режима работы электропроводки, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Самарской области.

Напомним, огонь охватил ангар примерно в 7:30. Площадь пожара составила 1050 квадратных метров. Локализовать возгорание пожарным удалось в 10:11, а полностью его потушить в 10:34. На месте работали 79 человек и 28 единиц техники, в том числе и от МЧС России. К счастью, ЧП обошлось без жертв.

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ИСТОЧНИК KP.RU