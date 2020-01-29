В Отрадном разыскивают пропавших 14-летнего парня и 15-летнюю девушку

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:53:28+03:00

Один из подростков перестал выходить на связь 6 января, а второй - 15 января

Изменить размер текста: A A

В Отрадном пропали двое подростков: 14-летний Егор Барыш и 15-летняя Валерия Корнеева. Последний раз мальчика видели 6 января, а девушка перестала выходить на связь с 15 января. Обоих молодых людей объявили в розыск. Поиск проводят волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы Егора: рост 165-168 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку. На ногах у него были белые кроссовки Adidas.

Приметы Валерии: рост 160-174 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку с капюшоном, черный джемпер, черные брюки и темные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Светлана, телефон: +7-996-744-78-67.

ИСТОЧНИК KP.RU