2020-01-29T08:53:28+03:00
Общество

В Отрадном разыскивают пропавших 14-летнего парня и 15-летнюю девушку

Один из подростков перестал выходить на связь 6 января, а второй - 15 января
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ДПСО "Лиза Алерт"Фото: ДПСО "Лиза Алерт"
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В Отрадном пропали двое подростков: 14-летний Егор Барыш и 15-летняя Валерия Корнеева. Последний раз мальчика видели 6 января, а девушка перестала выходить на связь с 15 января. Обоих молодых людей объявили в розыск. Поиск проводят волонтеры добровольческого поисково-спасательного отряда "Лиза Алерт".

Приметы Егора: рост 165-168 см, худощавого телосложения, черные короткие волосы, карие глаза. В день исчезновения он был одет в черную куртку с капюшоном, светло-серую толстовку. На ногах у него были белые кроссовки Adidas.

Приметы Валерии: рост 160-174 см, худощавого телосложения, темные короткие волосы. В день пропажи она была одета в черную куртку с капюшоном, черный джемпер, черные брюки и темные кроссовки.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении подростков, просят звонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112. Инфорг поиска от ДПСО "Лиза Алерт" - Светлана, телефон: +7-996-744-78-67.

ИСТОЧНИК KP.RU

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