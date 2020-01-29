2020-01-29T09:22:11+03:00
Происшествия

В Самарской области спасатели на носилках вынесли из леса застрявшего в снегу автомобилиста с травмированной ногой

Машина забуксовала в снегу и самостоятельно выбраться из "плена" мужчина не смог
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ПСС Самарской областиФото: ПСС Самарской области
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Вечером во вторник, 28 января, помощь спасателей понадобилась 38-летнему мужчине, который вместе со своим автомобилем попал в снежный "плен". Машина забуксовала в снегу в лесу неподалеку от поселка Волжский Красноярского района. Самостоятельно вызволить авто мужчина не смог, да еще и повредил себе в процессе ногу.

- Мужчина, пытаясь выбраться из колеи, повредил ногу. Дойти до ближайшего населенного пункта или до трассы он не смог, поэтому примерно в 21:35 позвонил спасателям, - сообщили в пресс-службе ПСС Самарской области.

На помощь пострадавшему отправилась дежурная смена спасателей. Из-за сильной метели добраться к нему на автомобиле они не смогли. Сотрудники ПСС прошли несколько километров пешком и нашли мужчину. Пострадавшего погрузили на носилки, а потом спасатели доставили его к трассе, где уже ждали медики скорой помощи. После этого мужчину увезли для госпитализации в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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