2020-01-29T09:46:40+03:00
Общество

Стало известно, когда «Ласточки» повезут пассажиров по маршруту Новокуйбышевск - Самара - Курумоч

Время в пути по новому железнодорожному направлению составит около полутора часов
Анастасия ФИЛАТОВА
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Проект нового скоростного маршрута воплотят в жизнь в два этапаПроект нового скоростного маршрута воплотят в жизнь в два этапаФото: Михаил ФРОЛОВ
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Власти Самарской области рассказали, когда по скоростной железнодорожной ветке «Липяги – Самара – аэропорт Курумоч – Тольятти» поедет первый поезд. Произойдет это не ранее 2023 года. Об этом стало известно во вторник, 28 января, на заседании Совета по улучшению инвестклимата в регионе.

- Строительные работы планируется разделить на 2 этапа с использованием существующих ж/д путей. В рамках первой очереди перевозки будут организованы без заезда в аэропорт. Первые пассажиры на поезде «Ласточка» по новому маршруту поедут в 2023 году. Время в пути составит 1 час 29 минут, - сообщили в пресс-службе облправительства.

Тогда же начнется и строительство всей необходимой инфраструктуры для заезда поездов в Курумоч. Реализацию проекта первой очереди уже одобрил инвесткомитет РЖД. По словам губернатора Дмитрия Азарова, сейчас региональное правительство прорабатывает с компанией детали соглашения. Эту работу должны завершить в течение месяца.

ИСТОЧНИК KP.RU

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