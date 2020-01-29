Транспортировщиков нефти освободят от уплаты налога на имущество

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:36:42+03:00

Льготы будут распространяться только на крупные компании Фото: REUTERS

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Депутаты Самарской губернской думы приняли во втором чтении изменения в областной закон "О налоге на имущество". Он предполагает предоставление налоговой льготы для организаций, которые занимаются транспортировкой по трубопроводам нефти и нефтепродуктов. При этом льгота коснется только крупных компаний с численностью сотрудников не менее 2,5 тысяч человек.

- Транспортировка по трубопроводам нефти и нефтепродуктов - приоритетный вид экономической деятельности в регионе, - объяснили инициаторы закона. - Мы рассчитываем, что льгота стимулирует экономику области.

Льгота будет действовать пять лет и предполагает полное освобождение от уплаты налога на имущество.

ИСТОЧНИК KP.RU