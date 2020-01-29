Школу на 1200 мест в «Новой Самаре» обещают достроить к концу 2020 года

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:10:55+03:00

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В Красноглинском районе Самары продолжается строительство трехэтажного здания новой школы на 1200 мест. Его возводят в микрорайоне «Новая Самара». Планируется, что свои двери школа откроет уже в этом году.

- Контракт предполагает срок окончания строительно-монтажных работ в декабре 2020 года. Работы ведутся в соответствии с графиком. Факторы, вызывающие опасения, в настоящее время отсутствуют. Информацией о строительстве в «Новой Самаре» иных школ мы не располагаем, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

К настоящему времени строители возвели корпуса «под крышу» и монтируют внутренние перегородки. Отметим, что занятия в новой школе будут проводиться в одну смену. Обучать ребят там будут по самым современным технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU