2020-01-29T11:10:55+03:00
Общество

Школу на 1200 мест в «Новой Самаре» обещают достроить к концу 2020 года

Учебное заведение будет работать в одну смену
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: правительство Самарской областиФото: правительство Самарской области
Изменить размер текста:

В Красноглинском районе Самары продолжается строительство трехэтажного здания новой школы на 1200 мест. Его возводят в микрорайоне «Новая Самара». Планируется, что свои двери школа откроет уже в этом году.

- Контракт предполагает срок окончания строительно-монтажных работ в декабре 2020 года. Работы ведутся в соответствии с графиком. Факторы, вызывающие опасения, в настоящее время отсутствуют. Информацией о строительстве в «Новой Самаре» иных школ мы не располагаем, - сообщили в пресс-службе мэрии Самары.

К настоящему времени строители возвели корпуса «под крышу» и монтируют внутренние перегородки. Отметим, что занятия в новой школе будут проводиться в одну смену. Обучать ребят там будут по самым современным технологиям.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Не ошибается тот, кто ничего не делает»: глава Самарского бюро медсоцэкспертизы извинился за высказывание о «лже-инвалидах»
Задолжали почти 600 млн рублей: в Самаре назвали самых крупных неплательщиков за тепло среди УК
Самарцы смогут увидеть нашумевшую мелодраму «Маленькие женщины» раньше, чем картина выйдет в прокат
Самарская область получит миллиард на оцифровку дорог и транспорта
В Самаре безработный продавец пиротехники пытался подкупить полицейского фейерверком
Готовят к реконструкции: в Самаре возле Фабрики-кухни установили строительные леса
В Самаре водитель «Ауди» отправил в больницу 88-летнюю пенсионерку
Жителей Самары предупредили, что обледенение дымоходов увеличивает риск отравления угарным газом
В Тольятти нашли 183 кг просроченной семги и более 1,3 т речной рыбы без документов
В Самарской области неизвестный избил 16-летнюю девушку, возвращавшуюся домой
Тольяттинская спортсменка стала пятикратной победительницей первенства России по фехтованию
В Самарской области хотят сократить сроки доставки писем и посылок
В Самарской области виновник ДТП выплатил компенсацию пострадавшей стороне только после ареста авто
«Крылья Советов» объявили список игроков, которые полетели на второй сбор в Турцию
В Самаре хотят создать музей трудовой славы Безымянки, где в годы войны выпускали самолеты Ил-2