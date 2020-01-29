2020-01-29T12:52:30+03:00
Общество

В Тольятти нашли 183 кг просроченной семги и более 1,3 т речной рыбы без документов

Сомнительную продукцию специалисты обнаружили в морозилках торговой компании
Анастасия ФИЛАТОВА
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Всю подозрительную рыбную продукцию отправили на утилизациюВсю подозрительную рыбную продукцию отправили на утилизациюФото: Архив "КП"
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В Тольятти сотрудники Россельхознадзора нашли компанию по изготовлению рыбной продукции, которая работала с нарушениями. Речь идет об ООО «Рыбалов–Альянс». Так, в морозилке предприятия специалисты нашли 183 кг замороженной семги с истекшим сроком годности, а также 1305 кг судака, щуки, сазана и леща без документов. Всю эту продукцию отправили на утилизацию.

- Также в ходе проверки выяснилось, что компания вносит в систему «Меркурий» недостоверные данные о якобы поступившей продукции. По мнению специалистов, предприниматели делают это, чтобы реализовать или переработать свою продукцию, либо для ухода от налогов. За 10 дней предприятие легализовало около 3 тонн входящей рыбной продукции, - рассказали в пресс-службе управления Россельхознадзора по Самарской области.

Кроме того, специалисты установили, что организация занимается подменой готовой продукции, а в некоторых ее изделиях нашли превышение бактерий. В отношении сотрудников компании Россельхознадзор составил 8 протоколов. Организацию обязали устранить все выявленные нарушения. Пока же в отношении ООО «Рыбалов – Альянс» ввели режим усиленного лабораторного контроля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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