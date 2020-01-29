Билеты на матч "Крылья Советов" - "Оренбург" 28 февраля на "Самара Арене": цены, где купить

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:22:59+03:00

Билеты на матч "Крылья Советов" - "Оренбург" можно будет приобрести за 150 рублей Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

Где купить билеты на матч "Крылья Советов" - "Оренбург" на стадионе "Самара Арена" 28 февраля 2020 года и сколько они стоят

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В Самаре в четверг, 30 января, стартует продажа билетов на первый домашний матч "Крыльев Советов" в этом году. В рамках 20 тура РПЛ "КС" 28 февраля в 19:30 сыграют на стадионе "Самара Арена" с "Оренбургом". Как сообщает пресс-служба самарского клуба, самый дешевый билет на матч можно будет купить за 150 рублей.

Приобрести билеты можно на клубном сайте или по следующим адресам:

Клубные магазины "Крыльев Советов"

- СК "Металлург", ул. Строителей, 1;

- ТЦ "Сила Спорта", Московское шоссе, 17;

Кассы KASSIR.RU

- Центральная касса, БЦ "Москва", Московское шоссе, 55, офис 722, 7 этаж, тел. 8 (846) 955-01-50;

- ОДО, ул. Шостаковича, 7, тел. 8 (846) 332-81-61;

- ТЦ "Айсберг", ул. Дачная, 2 (1 этаж со стороны Московского шоссе);

- ТРК "Амбар", Южное шоссе, 5 (1 этаж, галерея вдоль ГМ "Ашан", прямо);

- ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (по эскалатору на 2 этаж и прямо);

- ТД "Захар", ул. Ново-Садовая, 106 (1 этаж, от входа в ТЦ направо, перед магазином "Перекресток"), тел. 8 (846) 270-36-98;

- КРЦ "Звезда", ул. Ново-Садовая, 106Г, тел. 8(846)270-34-76;

- ТРК "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (1 этаж, вход справа от фудкорта);

- ТРЦ "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160М (1 этаж, вторая линия, у эскалатора, ведущего к фудкорту);

- МОЛЛ "Парк Хаус", Московское шоссе, 81А (вход со стороны Московского шоссе, напротив ГМ "Карусель");

- ТЦ "Русь на Волге", Московское шоссе, 15Б (вход со стороны Московского шоссе прямо, под эскалатором);

- ТЦ "Самолет", Московское шоссе, 185А (1 этаж галерея ГМ "Карусель");

- ДК Тольятти (НП Туристский информационный центр), г. Тольятти, бульвар Ленина, 1, тел. 8 (8482) 26-45-04;

Кассы KONCERTSAMARA.RU

- ТЦ "Вавилон", ул. Ульяновская, 18 (со стороны ул. Ульяновская), тел. 8 (846) 979-88-96;

- ТЦ "Аквариум", ул. Мичурина, 15, тел. 8 (846) 302-71-21;

- ТК "Мега Сити", ул. Ново-Садовая, 160 (центральный вход, 1 линия);

- ТРК "Парк Хаус", Московское шоссе, 81а (со стороны ул. XXII Партсъезда);

- ТЦ "Космопорт", ул. Дыбенко, 30 (вход ближе к Ашану);

- ТРК "Вива Лэнд", пр. Кирова, 147 (со стороны ул. Победа, 1 этаж), тел. +7 (846) 331 71 99;

- ТЦ "Апельсин", ул. Ново-Садовая, 305а, тел. +7 (846) 276-76-60;

- "Аврора Молл", ул. Аэродромная, д.47а (со стороны ул. Аврора, 0 этаж).

Подробнее о том, какие будут действовать скидки при продаже билетов детям в возрасте до 14 лет и инвалидам, можно посмотреть тут.

ИСТОЧНИК KP.RU