2020-01-29T15:50:22+03:00
Происшествия

В Сызрани самарец хотел за взятку полицейскому вернуть авто, но прогорел

Попытка подкупить стража порядка 20 тысячами рублей провалилась
Анастасия ФИЛАТОВА
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Самарец стал фигурантом уголовного дела после попытки подкупить полицейскогоСамарец стал фигурантом уголовного дела после попытки подкупить полицейскогоФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Житель Красноглинского района Самары попал под уголовную статью, пытаясь вернуть свое транспортное средство. Мужчина хотел сделать это незаконно - предложил взятку сызранскому полицейскому.

- По версии следствия, 24 января 42-летний мужчина, находясь в кабине автомобиля старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Сызранское», попытался передать ему незаконное вознаграждение в 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за возвращение транспортного средства и прекращения проверки по факту незаконного предпринимательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский от взятки отказался и рассказал обо всем своему начальству. В итоге мужчину задержали. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU

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