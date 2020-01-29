В Сызрани самарец хотел за взятку полицейскому вернуть авто, но прогорел

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:50:22+03:00

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Житель Красноглинского района Самары попал под уголовную статью, пытаясь вернуть свое транспортное средство. Мужчина хотел сделать это незаконно - предложил взятку сызранскому полицейскому.

- По версии следствия, 24 января 42-летний мужчина, находясь в кабине автомобиля старшего оперуполномоченного ОЭБиПК МУ МВД России «Сызранское», попытался передать ему незаконное вознаграждение в 20 тысяч рублей. Деньги предназначались за возвращение транспортного средства и прекращения проверки по факту незаконного предпринимательства, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Полицейский от взятки отказался и рассказал обо всем своему начальству. В итоге мужчину задержали. В СУ СК по Самарской области в отношении него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на дачу взятки». Мужчине может грозить до 8 лет лишения свободы и штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU