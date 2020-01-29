В Самаре мусоровозам разрешили шуметь возле домов с 7 до 23 часов

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:33:00+03:00

Теперь перевозчиков ТКО не будут привлекать к ответственности за шум ранним утром и поздним вечером Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

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Депутаты Самарской губернской думы в среду, 29 января, приняли поправки в закон о тишине. Из него исключили пункт, который запрещал мусоровозам шуметь ранним утром и поздним вечером.

- Было решено признать утратившим силу пункт, согласно которому вывоз мусора за пределами 13:00 - 15:00 мог расцениваться как нарушение закона о тишине, - сообщили на заседании губдумы.

Таким образом, теперь шум, который производят мусоровозы при погрузке ТКО с 7 до 23 часов возле многоквартирных домов, не будет запрещен и не будет облагаться штрафами. Напомним, что ранее эту инициативу одобрили члены комитета по ЖКХ губдумы.

ИСТОЧНИК KP.RU