2020-01-29T16:44:18+03:00
Умные вещи

SMS о поисках пропавших получают более 55 тыс. человек

За два года работы сервиса SMS-информирования о пропавших людях было разослано более 5 млн сообщений
Борис БРИТВА
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Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» и Билайн подвели итоги работы сервиса «Потеряться – не значит пропасть» в 2019 году.

За два года работы сервиса SMS-информирования о пропавших людях было разослано более 5 миллионов сообщений, из которых порядка 3,5 миллионов было отправлено в 2019 году. На текущий момент на смс-рассылку о поисках «Лиза Алерт» подписалось 55 000 добровольцев.*

Сервис «Потеряться – не значит пропасть» разработан на технической базе Билайн и запущен в декабре 2017 года специально для решения главной задачи движения «Лиза Алерт» - привлечь как можно больше добровольцев, находящихся рядом, к поискам пропавших. После подключения к рассылке добровольцы получают SMS-уведомления о поисках пропавшего человека в выбранном регионе или районе города.

Количество людей, принимающих участие в поисках пропавших, значительно влияет на успех спасательной операции и увеличивает шансы найти человека живым. Билайн и «Лиза Алерт» призывают всех абонентов сотовой связи вне зависимости от оператора, подписаться на получение бесплатных SMS, чтобы помогать в поисках, которые проходят в непосредственной близости от их местоположения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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