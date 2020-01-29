2020-01-29T19:18:11+03:00
Наука

Самарский ученый получил премию Российской академии наук

Андрей Пимерзин работает в Самарском политехе
Александра БУДАЕВА
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Андрей Пимерзин работает в Самарском политехеАндрей Пимерзин работает в Самарском политехе
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Самарский ученый за цикл работ по исследованию катализаторов, которые могут быть интересны для нефтяхимической отрасли, получил премию от Российской академии наук.

Андрей Пимерзин занимает пост заведующего кафедрой «Химическая технология переработки нефти и газа» Самарского политеха, статьи, которые оценило ученое сообщество, выходили с 1988 по 2019 год.

Недавно ему присудили премию имени А.А. Баландина за 2019 год. Кроме самарского ученого премию получили еще два доктора наук - Виктор Коган и Павел Никульшин. Первый является заведующим лабораторией катализа переходными металлами и их соединениями Института органической химии им. Н.Д. Зелинского Российской академии наук, а второй - заместителем генерального директора по науке Всероссийского научно-исследовательского института по переработке нефти.

Премия имени академика Алексея Баландина присуждается с 1993 года отечественным ученым за разработки в области катализа. С момент начала ее вручения на сегодняшний день ее получили 22 ученых.

ИСТОЧНИК KP.RU

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