2020-01-29T18:26:10+03:00
Общество

Самара готовится к беспилотникам на дорогах? В регионе запустят умную транспортную систему и отремонтируют трассы

В 2020 году готовятся к обновлению 132 км дорог
Александра БУДАЕВА
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Тольятти, Самару и близлежащие города должны соединять гладкие и безопасные трассыТольятти, Самару и близлежащие города должны соединять гладкие и безопасные трассыФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Более 54 млрд рублей потратит Самарская область на ремонт дорог к 2024 году, 7,8 из них - уже в 2020 году.

Как сообщил сегодня министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин на заседании Самарской губернской думы, в этом году в регионе планируют отремонтировать 132 км дорог, входящих в Самарско-Тольяттинскую агломерацию. А это значит, что пользу должны ощутить не только жители Самары и Тольятти, но и обитатели Сызрани, Новокуйбышевска, Чапаевска, Кинеля, Жигулевска, Октябрьска и 9 муниципальных районов, которые входят в агломерацию - в общей сложности это 2,7 млн человек.

Ремонт дорог проведут в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", к 2024 году в регионе должны отремонтировать 1,436 тысяч км дорог и магистралей внутри агломерации. Это будет стоить примерно 54,1 млрд рублей, деньги будет выделять как региональный, так и федеральный бюджеты.

Но главной изюминкой ближайших лет станет внедрение интеллектуальной транспортной системы Vehicle-to-Everything, или V2X. Она позволит автомобилям оперативно обмениваться данными о дорожной ситуации, погоде и ДТП, особенно эта функция полезна для беспилотного транспорта.

Вот только конкретные сроки внедрения чудо-системы пока не называются. Пивкин лишь отметил, что нечто подобное в Самаре тестировали в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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