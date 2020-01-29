Шефство над ветеранами и медосмотры на дому: какие инициативы высказывают самарцы в преддверии 75-летия со Дня Победы

29 Янв. 2020 2020-01-29T21:21:52+03:00

В этом году салюты должны запустить во всех населенных пунктах Самарской области Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Самарские власти вместе с ветеранами, общественниками и волонтерами обсудили подготовку к 9 мая. На самом деле, она уже началась, разработан целый план, куда регулярно вносят изменения после высказывания инициатив от активистов.

В преддверии 75-летия со Дня Победы в Самаре активно обсуждают вопрос о присвоении Самаре статуса «Город трудовой доблести»

- У меня нет никаких сомнений, что Самара (Куйбышев) должна в числе первых получить статус «Города трудовой доблести», - заявил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. - По-другому просто не может быть! Это наш долг перед ветеранами, тружениками тыла, перед родным краем!

По поручению главы региона будет подготовлен документ, который должен убедить чиновников федерального уровня в том, что военный Куйбышев сильно помог стране и достоин почетного звания.

Кроме того, по распоряжению властей уже составляется интерактивная карта истории Самарской области, куда включат события 1945-2019 гг, районы свои данные уже предоставили, сейчас их обобщают, а результат увидеть можно будет в марте.

Традиционно главные мероприятия по празднованию Дня Победы запланированы на весну: с 5 мая на ул.Куйбышева в Самаре будет работать интерактивный музей под открытым небом. Плюс саму улицу оформят в стилистике военного времени для проведения кинолекториев, театральных постановок и тематических экскурсий. На пл.Куйбышева и на пл.Славы ежедневно по вечерам планируют проводить концерты и представления.

9 мая начнется с Парада Победы и шествия Бессмертного полка, а салюты, как говорят представители власти, в 2020-м запускать будут не только в Самаре, но и во всех населенных пунктах региона.

Общественники, партийцы и активисты предложили ряд инициатив: например, можно взять шефство над каждым из ветеранов, организовать для них медицинское обслуживание на дому, а Герой Советского Союза Владимир Чудайкин предложил создать в Кировском районе Самары музей трудовой славы Безымянки. Губернатор эту идею одобрил и поддержал.

Активисты также просили очистить ул.Победы от ларьков и заняться ее благоустройством, - этот вопрос будет контролировать глава города Елена Лапушкина.

Плюс весной власти запланировали провести дополнительные субботники для уборки территорий вокруг мемориалов, да и сами памятники не мешало бы привести в порядок.

Более того, по поручению Дмитрия Азарова в Самарской области приводят в порядок воинские захоронения героев, на это из федерального бюджета выделят 7 млн рублей, плюс областные власти добавят еще денег. Всего в регионе расположено 151 воинское захоронение, где покоятся останки 2,5 тысяч военнослужащих, погибших в Великую Отечественную войну.

ИСТОЧНИК KP.RU