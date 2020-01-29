2020-01-29T21:41:07+03:00
Происшествия

В Тольятти из торгового центра украли манекен

Предполагаемые воришки "засветились" на камерах видеонаблюдения
Александра БУДАЕВА
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Снимки с камер видеонаблюдения выложили в группу typical_samaraСнимки с камер видеонаблюдения выложили в группу typical_samaraФото: Соцсети
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Собственники одной из торговых точек Тольятти просят помощи в поисках... манекена. И воришек, которые его унесли в неизвестном направлении.

В соцсетях даже появилась публикация с фотографиями двух молодых людей - предположительно, камеры видеонаблюдения зафиксировали как раз лица тех, кто причастен в исчезновению манекена из торгового центра "Апельсин" на ул.Мира.

- Мы перевозили оборудование из магазина, отвлеклись на 2-3 минуты, пока грузили товар машину, и в этот момент он исчез, - говорят сотрудники торговой точки. - А стоит он, между прочим, 13 тысяч рублей.

Пока не ясно, обращались ли собственники изделия в полицию, но пользователи соцсетей вовсю обсуждают, кому же мог понадобиться манекен, а главное - для чего. Точного ответа на этот вопрос, разумеется, пока ни у кого нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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