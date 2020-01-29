Шел на звук: в Крещение ослепший котенок вышел к самарцам за помощью

29 Янв. 2020 2020-01-29T23:02:51+03:00

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В Самаре на Крещение в снегу нашли котенка. Он лежал прямо возле окошка ведущего в подвал, волонтеры думают, что он каким-то чудом выполз оттуда к людям за помощью. "Чудом" - потому что котенок практически ничего не видит и с трудом двигается. Он сидел на снегу и замерзал.

Малыша подобрал один из жителей дома. Привез его в ветеринарную клинику и сдал с рук на руки врачам. Правда, платить за него отказался. Сотрудники клиники понимали, что без их помощи котенок обречен, начали лечить его на свой страх и риск, позвонили волонтерам.

- Он был обезвожен, истощен, у него почти отсутствовало зрение и все тельце подверглось сильному переохлаждению, - рассказывают сотрудники НКО Фонд "Доброе сердце мира". - Врачи говорят, что глаза котенку кто-то разодрал - один, вероятно, удастся спасти, а что будет со вторым - большой вопрос.

Сейчас фонд собирает деньги на оплату работы ветврачей, которые не остались равнодушными к бедам маленького пациента, а также на лекарства, стационар и дополнительные анализы.

НКО Фонд "Доброе сердце мира"

Чтобы помочь котенку выжить, деньги можно перечислять следующими способами:

- перевод с карт Сбербанка, ВТБ24 и других банков, а также с Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney - на официальном сайте Фонда с пометкой для ID 14256 или для Мышкина

- СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500

- для владельцев карт Сбербанка при оплате через приложение "Сбербанк Онлайн": в поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира», введите Ваше ФИО, адрес, а в строке "Назначение платежа» укажите Благотворительность и ID или кличку животного, далее введите сумму пожертвования и и подтвердите платеж.

‼РЕКВИЗИТЫ ДЛЯ СБОРА ПОМОЩИ ‼

1) Перевод с карт СБЕРБАНКА, ВТБ24 и других банков, а также с Яндекс.Деньги, QIWI, WebMoney на нашем официальном сайте:

https://dobroserd.ru/help/

Обязательно с пометкой для ID 14256 или для Мышкина

2) СМС на номер 3434 с текстом: ДС пробел СУММА, например: ДС 100 или ДС 500 (пометку «для кого» в СМС НЕ ПИСАТЬ! - иначе перевод не пройдет!).

3) Для владельцев карт Сбербанка при оплате через приложение Сбербанк Онлайн:

В поиске приложения введите «Доброе Сердце Мира» (если в поиске у вас не удалось найти наш Фонд, то необходимо поменять в настройках приложения регион на Самарскую область) и выберите для оплаты>Введите Ваше ФИО>Заполните строки «Адрес» и «Назначение платежа» (Благотворительность и ID или кличку животного)>Введите сумму пожертвования>Подтвердите платеж.

Также вы можете скачать и распечатать квитанцию для оплаты через отделение Сбербанка: https://dobroserd.ru/include/platezhka_qr.pdf

4) НОВЫЙ ЛЁГКИЙ СПОСОБ ПОМОЧЬ С ПОМОЩЬЮ QR-КОДА

В приложении Вашего банка выберите "Оплата по QR или штрих-коду">

Отсканируйте QR-код, который прикреплён к посту>Далее следуйте подсказкам приложения.

История подопечного: https://vk.com/topic-145583685_40790103

!!! Финотчет согласно закону РФ для официальных Благотворительных организаций формируется общий по всем животным, т.к. реквизиты для сбора помощи единые. Данный отчет сдается в Министерство Юстиции 1 раз в год и размещается на официальном сайте Министерства.

!!! Денежные средства собранные сверх необходимой суммы, будут направлены на лечение других экстренных животных Фонда и на поддержание приюта для тяжелобольных животных.

!!! НКО ФОНД «ДОБРОЕ СЕРДЦЕ МИРА» является некоммерческой организацией, что является гарантом и отображением ее благотворительной деятельности. Все собранные организацией средства могут быть использованы ей только на виды деятельности, ради которых она создана. Для посетителей сайта это означает, что они могут быть уверены в том, что все переведенные ими пожертвования получит именно тот подопечный, которому они предназначены.

Вы можете наблюдать за подопечными нашего приюта через онлайн-камеры : https://dobroserd.ru/camera

ИСТОЧНИК KP.RU