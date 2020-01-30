Тольяттинская «Лада» по буллитам победила тверское «Динамо» в матче ВХЛ

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:22:11+03:00

К концу основного времени счет на табло был равный, судьба матча решил точный бросок Филиппа Толузакова

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В среду, 29 января, в Твери прошел матч ВХЛ - Кубок Шелкового пути между местным «Динамо» и тольяттинской «Ладой». Серию выездных игр команда из Автограда завершила победой. Она обыграла противника по буллитам со счетом 5:4.

Тольяттинцы повели в счете с самых первых минут матча. Сначала ворота тверской команды поразил Игорь Угольников, а потом - Артем Артемов. Во втором периоде активно начали набирать очки хозяева площадки. Тольяттинцы тоже не отставали. В итоге счет сравнялся - 4:4. В заключительном периоде ни одна из команд голами не отметилась, в овертайме тоже. Победу «Ладе» в серии буллитов принес точный бросок Филиппа Толузакова.

Как сообщает пресс-служба тольяттинского клуба, следующий матч команда проведет дома. В воскресенье, 2 февраля, она сразится с ХК «Торпедо-Горький».

ИСТОЧНИК KP.RU