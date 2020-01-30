2020-01-30T09:26:05+03:00
Происшествия

В Новокуйбышевске парень отказался дать незнакомцу телефон и получил палкой по голове

Разбойное нападение попало на камеры уличного видеонаблюдения [видео]
Анастасия ФИЛАТОВА
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Разбойник с палкой напал на парня возле дома на улице КиевскойРазбойник с палкой напал на парня возле дома на улице КиевскойФото: ГУ МВД России по Самарской области
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На днях в Новокуйбышевске произошло разбойное нападение на 20-летнего местного жителя. Молодого человека избили палкой и отобрали мобильный телефон стоимостью более 16 тысяч рублей.

- Молодой человек рассказал полицейским, что возле дома на улице Киевской его нагнал неизвестный и попросил телефон. Он отказался. После этого незнакомец несколько раз ударил его палкой по голове, а когда парень упал, - отобрал телефон и скрылся. Момент нападения засняли камеры наружного видеонаблюдения, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Самарской области.

Спустя некоторое время полицейские выяснили, что к преступлению может быть причастен 21-летний молодой человек, который уже был судим за кражи, грабеж и подделку денежных купюр. Стражи порядка разыскали его и задержали. При нем полицейские нашли похищенный телефон. Парень сознался в содеянном. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Разбой». Молодому человеку может грозить до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под арестом.

В Новокуйбышевске разбойник с палкой отобрал у парня телефон.

ИСТОЧНИК KP.RU

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