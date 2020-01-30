В двух районах Самарской области коровы подхватили лептоспироз

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:05:26+03:00

Коровы подхватили опасное заболевание в Приволжском и Большеглушицком районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Это заболевание опасно для здоровья не только животных, но и людей

Изменить размер текста: A A

В Самарской области нашли еще одно заболевание, которое несет опасность как для животных, так и для человека. На этот раз специалисты выявили лептоспироз крупного рогатого скота.

- При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащего ИП, осуществляющего свою деятельность в селе Екатериновка Приволжского района, обнаружены специфические антитела серогруппы Tarassovi в титрах 1/100. Это свидетельствует о наличии заболевания лептоспироз, - сообщили в пресс-службе управление Россельхознадзора по Самарской области.

Это не единственный случай заражения. Антитела к лептоспирозу нашли и при исследовании крови скота, принадлежащего ООО «Родник», которое работает в селе Березовка Большеглушицкого района. Как отмечают специалисты, данное заболевание проявляется повышением температуры, развитием желтухи, малокровия, нередко происходит отказ печени. Как правило, лептоспирозом заболевают крупный рогатый скот, мелкие жвачные животные, свиньи, лошади, пушные звери и грызуны. Больше всего при данном заболевании страдает молодняк. Смертность среди животных - 65-90%. Люди могут заразиться от животных через молоко и мясо.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самарской области нашли мертвую лису, зараженную бешенством

Очаг опасного заболевания выявили в Похвистневском районе (подробности)

Нашли еще одну мертвую лису: в Самарской области выявили второй очаг бешенства

На этот раз опасное заболевание выявили в Шенталинском районе (подробности)

Нашли три трупа: в Самарской области выявили очаг африканской чумы свиней

Опасное заболевание обнаружили в Кошкинском районе (подробности)

В Самарской области ввели карантин из-за вируса африканской чумы свиней

Ранее в Кошкинском районе нашли трупы трех кабанов (подробности)

Вирус продолжает распространяться: в Самарской области число погибших от АЧС кабанов увеличилось до шести

В Кошкинском охотхозяйстве продолжают находить тела диких животных (подробности)

Подсчитают свиней и зачистят от кабанов буферную зону: в Самарской области продолжается борьба с вирусом АЧС

В регионе развернулась большая кампания по ликвидации очагов опасного для животных заболевания (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU