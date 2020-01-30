2020-01-30T10:05:26+03:00
Общество

В двух районах Самарской области коровы подхватили лептоспироз

Это заболевание опасно для здоровья не только животных, но и людей
Анастасия ФИЛАТОВА
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Коровы подхватили опасное заболевание в Приволжском и Большеглушицком районахКоровы подхватили опасное заболевание в Приволжском и Большеглушицком районахФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В Самарской области нашли еще одно заболевание, которое несет опасность как для животных, так и для человека. На этот раз специалисты выявили лептоспироз крупного рогатого скота.

- При исследовании сыворотки крови крупного рогатого скота, принадлежащего ИП, осуществляющего свою деятельность в селе Екатериновка Приволжского района, обнаружены специфические антитела серогруппы Tarassovi в титрах 1/100. Это свидетельствует о наличии заболевания лептоспироз, - сообщили в пресс-службе управление Россельхознадзора по Самарской области.

Это не единственный случай заражения. Антитела к лептоспирозу нашли и при исследовании крови скота, принадлежащего ООО «Родник», которое работает в селе Березовка Большеглушицкого района. Как отмечают специалисты, данное заболевание проявляется повышением температуры, развитием желтухи, малокровия, нередко происходит отказ печени. Как правило, лептоспирозом заболевают крупный рогатый скот, мелкие жвачные животные, свиньи, лошади, пушные звери и грызуны. Больше всего при данном заболевании страдает молодняк. Смертность среди животных - 65-90%. Люди могут заразиться от животных через молоко и мясо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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